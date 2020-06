Bussi: ministero Ambiente, restituiti 47mln all'Abruzzo

(ANSA) - ROMA, 18 GIU - L'annullamento della gara "consente di restituire alla collettività abruzzese 47 milioni di euro".

Così il ministero dell'Ambiente in una nota in merito alla bonifica del Sito di Interesse Nazionale di Bussi sul Tirino (Pescara) che "per lungo tempo - scrive il ministero nella nota - è stato oggetto di controversie derivanti dall'inerzia dei soggetti responsabili del danno cagionato al territorio".

"Utilizzeremo le risorse sbloccate per le aree pubbliche del Sin, quindi per i cittadini abruzzesi", afferma il ministro dell'Ambiente Sergio Costa sottolineando che "lo svincolo delle risorse, con loro successiva riassegnazione al bilancio del ministero, garantirà una più celere risoluzione delle problematiche ambientali che per anni hanno interessato il territorio abruzzese. L'Edison, quale soggetto responsabile, sotto il vigile controllo del ministero, dovrà procedere, in quanto obbligato, a una rigorosa azione di bonifica delle aree".(ANSA).