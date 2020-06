Coronavirus:governo impugna legge Abruzzo su misure economia

(ANSA) - L'AQUILA, 05 GIU - Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, ha deciso di impugnare la legge della Regione Abruzzo n. 9 del 06/04/2020, recante "Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19", in quanto alcune norme, omettendo di prevedere la copertura finanziaria, violano l'art. 81, terzo comma, Cost.; altre norme riguardanti gli usi civici violano gli artt. 2, 3 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione in materia di ordinamento civile. E' quanto si legge nel comunicato al termine del consiglio dei ministri. (ANSA).