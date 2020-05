In Abruzzo ripartono nozze, banchetti con restrizioni

(ANSA) - PESCARA, 28 MAG - Con le riaperture della 'fase 2', ripartono in Abruzzo anche i matrimoni, ma con le mascherine e nel rispetto di tutte le misure di sicurezza, sia in chiesa sia al ristorante. Tra i settori più duramente colpiti dall'emergenza coronavirus c'è, infatti, anche quello dei matrimoni, in un periodo dell'anno, la primavera, in cui, per tradizione, vengono maggiormente celebrate e festeggiate le nozze. L'intero indotto è stato messo in ginocchio dal lockdown.

In molti hanno rimandato le nozze al prossimo anno, tanto che il 2021 sarà caratterizzato da matrimoni invernali e infrasettimanali, ma c'è chi non rinuncia a sposarsi e sceglie comunque di farlo subito. "Ci stiamo preparando a ripartire - dice la wedding planner Noemi Bellante operativa in Abruzzo - Seppur la maggior parte dei matrimoni è stata rimandata al 2021, ci sono coppie che non si sono fatte prendere dallo sconforto e sono state premiate dal loro ottimismo: sposarsi in presenza dei propri cari e ritrovarsi tutti insieme anche per il banchetto nuziale è di nuovo possibile". (ANSA).