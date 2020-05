Bussi:Marsilio a Ministero,Regione Abruzzo può fare bonifica

(ANSA) - BUSSI SUL TIRINO (PESCARA), 27 MAG - "Ci proponiamo anche come soggetto attuatore se il ministero ha troppe cose da fare e non ha la testa puntata con la dovuta attenzione e urgenza sul territorio di Bussi. La regione Abruzzo può assumere poteri commissariali da soggetto attuatore e procedere alla Bonifica del tempo più veloce possibile". Lo ha detto il presidente della regione Abruzzo Marco Marsilio nell'incontro a Bussi con le autorità locali in riferimento ai ritardi sulla bonifica della megadiscarica Edison e la decisione del ministero dell'Ambiente di annullare il bando di gara già concluso per la bonifica delle aree inquinate. (ANSA).