In centinaia in festa per Frecce tricolori a L'Aquila

(ANSA) - L'AQUILA, 26 MAG - Centinaia di persone disseminate nei punti strategici della città, tra cui Piazza D'Armi, hanno accolto le Frecce tricolori che nel pomeriggio hanno sorvolato L'Aquila nell'ambito delle celebrazioni per il 74° anniversario della proclamazione della Repubblica. Giunte alle 15 e 36, sono passate, con i tradizionali fumi tricolori su piazza Duomo alle ore 15 e 40 sopra una folla festante di circa 200 persone, tra cui molti giovani e famiglie. La pattuglia Acrobatica da ieri e fino al 2 giugno toccherà tutti i capoluoghi regionali "abbracciando simbolicamente con i fumi tricolori tutta la Nazione, in segno di unità, solidarietà e ripresa".

In piazza Duomo e nei punti strategici della città non ci sono stati assembramenti, come più volte raccomandato dal prefetto dell'Aquila, Cinzia Torraco, con le persine che nella stragrande maggioranza dei casi hanno indossato le mascherine. Ragione per la quale le forze dell'ordine non sono dovute intervenire.

(ANSA).