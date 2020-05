Abruzzoacasatua, vacanze a misura di famiglia

(ANSA) - PESCARA, 26 MAG - Nuovo appuntamento oggi con le conversazioni in diretta Instagram per raccontare, insieme agli "Abruzzo Smart Ambassador", aspetti e prodotti caratteristici dell'offerta turistica abruzzese e promuovere la conoscenza del territorio. L'iniziativa fa parte del contenitore #Abruzzoacasatua, ideato dall'assessorato al Turismo della Regione Abruzzo per accompagnare alla scoperta dell'Abruzzo.

Alle ore 14.00 su @Yourabruzzo, account ufficiale Instagram del Dipartimento Sviluppo economico e Turismo (www.abruzzoturismo.it), con Giulia Scappaticcio si parlerà dell'Abruzzo terra ideale per le vacanze a misura di famiglia.

"Amo accogliere, nel casale di famiglia a Manoppello, viaggiatori da tutto il mondo - spiega - desiderosi di scoprire la natura selvaggia dei parchi montani e della costa, l'arte, la cucina, la storia, le tradizioni e le eccellenze delle piccole aziende agricole della nostra regione". (ANSA).