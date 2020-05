A Pescara accesso online avvocati ad anagrafe comunale

(ANSA) - PESCARA, 22 MAG - E' stata siglata una convenzione, questa mattina a Pescara, tra il Comune e l'Ordine degli avvocati locale, che consentirà ai legali della città di accedere gratuitamente, in via telematica, alla banca dati dell'anagrafe comunale e di estrarre 11 tipologie di certificati. "Siamo il primo Comune in Italia a fornire questo servizio per un numero così rilevante di certificazioni - ha detto, in conferenza stampa, il sindaco Carlo Masci -. In questo modo riusciremo a centrare l'obiettivo di accorciare i tempi della burocrazia, facendo risparmiare tempo ai cittadini".I certificati che gli avvocati, unicamente per comprovate ragioni legate al proprio incarico, potranno estrarre, sono quelli di stato Libero, di Residenza, di Cittadinanza,di Residenza A.I.R.E, di Stato di Famiglia, di Stato di Famiglia A.I.R.E, di Cittadinanza per A.I.R.E, contestuale di Famiglia, contestuale di Singolo (Res, Citt, Stato libero), di Nascita e di Matrimonio. I professionisti potranno estrarre certificati, riguardanti soggetti coinvolti in attività legate al proprio incarico, per un massimo di 4 al giorno e di 60 al mese."Il Comune effettuerà dei controlli periodici - ha aggiunto il presidente dell'Ordine degli avvocati di Pescara, Vanni Di Bartolomeo - mentre noi ci assicureremo che le consultazioni siano effettuate da professionisti regolarmente abilitati".

