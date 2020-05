Fondi Ue:Marcozzi,Provenzano certifica Abruzzo fanalino coda

(ANSA) - PESCARA, 19 MAG - "La Giunta Lega-FDI-FI colleziona un altro ritardo gravissimo, che si riverserà direttamente sull'economia reale dell'Abruzzo.

Come affermato dallo stesso Ministro per il Sud Provenzano nel corso di un'audizione in Commissione Politiche Ue al Senato, l'Abruzzo è in estremo ritardo sia sui fondi Fesr che su quelli a valere sul Fse, risultando tra le regioni peggiori in tutta Italia in termini di pagamenti. È un'altra delle tante 'medaglie' che il Governo Marsilio si è messo al petto dall'inizio della legislatura, lasciando la nostra Regione come fanalino di coda in decine di classifiche di rendimento". Ad affermarlo è il Capogruppo M5S in Regione Abruzzo Sara Marcozzi.

