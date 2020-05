Silvia Romano: Rosato, uscita infelice esponente Lega

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - "Angelosante è un Consigliere regionale della Lega, non nuovo ad uscite del genere. Chissà se per qualche istante pensa prima di scrivere. Spero proprio di no, sarebbe peggio se ci avesse anche meditato sopra".

Così Twitter il presidente di Italia Viva Ettore Rosato commenta il post del sindaco leghista sull'abbigliamento di Silvia Romano al suo rientro in Italia.