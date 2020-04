Lavoro: Sevel, proroga chiusura al 26 aprile

(ANSA) - LANCIANO (CHIETI), 17 APR - La Sevel di Atessa (Chieti) resterà ferma anche la prossima settimana, fino al 26 aprile, salvo nuovi decreti da parte del Governo sulla filiera dell'auto, in tal caso i lavoratori verranno tempestivamente informati della ripresa dell'attività lavorativa. Questo l'esito della riunione di oggi, in call conference, tra la Rsa e la direzione aziendale. "Riteniamo che per la Fase 2 - dice la Fim Cisl in una nota - bisogna inserire nuove misure sanitarie, come test sierologici e applicazioni per monitorare la sintomatologia. Altrimenti si correrebbe il rischio di dover chiudere nuovamente, con danni incalcolabili per le famiglie e per il sistema economico. Ci sono ancora troppe fabbriche, piccole e medie, che non hanno adottato nessuna precauzione anticontagio, ecco perché riteniamo indispensabile rendere obbligatori in tutti i siti produttivi i protocolli di sicurezza". (ANSA)