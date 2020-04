Polizia: Teramo, nel 2019 aumentati furti in appartamento

(ANSA) - TERAMO, 10 APR - In provincia di Teramo aumentano i furti, soprattutto quelli in abitazione, così come le rapine, mentre diminuiscono le estorsioni e le truffe informatiche. E' quanto emerge dal confronto tra i dati 2018 e quelli 2019 dell'attività svolta dalla polizia di stato e diffusi in occasione del 168° anniversario della fondazione del corpo che quest'anno, per via dell'emergenza Coronavirus, è stato celebrato con la sola deposizione della corona d'alloro alla stele in Questura, che ricorda il sacrificio di Settimio Passamonti e di tutti gli appartenenti alla polizia di Stato deceduti in servizio o per attività di servizio.

Cerimonia che ha visto la sola presenza del prefetto e di una piccola rappresentanza del corpo, nel pieno rispetto delle norme di contrasto alla diffusione del coronavirus, e la benedizione del vescovo.

Per quanto riguarda i dati dall'attività svolta dalla polizia di stato è emerso un aumento dell'1,2 per cento dei reati, nel 2019, rispetto al 2018 ed in particolare un aumento dei furti, passati dai 268 del 2019 ai 277 del 2019. L'aumento maggiore (+15,5 per cento) ha interessato i furti in appartamento, passati dai 76 del 2018 ai 90 del 2019.(ANSA).