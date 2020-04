Da sanzioni 'una tantum' a sanitari

(ANSA) - L'AQUILA, 10 APR - L'assegnazione di tutte le sanzioni pecuniarie anti-Covid al Dipartimento salute per costituire un fondo per incrementare il compenso degli operatori sanitari direttamente coinvolti nell'azione di contrasto al coronavirus attraverso l'erogazione di una somma "una tantum" in aggiunta alle loro regolari retribuzioni, comprensive di straordinari. Lo ha annunciato l'assessore regionale al Bilancio, Guido Quintino Liris, rendendo noto il contenuto di alcune delibere approvate oggi dalla Giunta per fronteggiare l'emergenza sanitaria. "Si tratta di uno sforzo importante per le casse della nostra Regione - spiega Liris - ma necessario per integrare, o compensare le eventuali lacune delle disposizioni normative nazionali vigenti".