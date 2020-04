Febbo 'turismo soffre. Serve pacchetto'

(ANSA)-PESCARA - Il turismo è il "grande assente nei decreti del Governo: lo diremo come conferenza degli assessori al sottosegretario Bonaccorsi, affinché si possa, nel redigendo decreto, correggere l'impostazione". L'assessore a Turismo, Cultura e Sviluppo economico della Regione Abruzzo, Mauro Febbo, coordinatore nazionale della Commissione Turismo e Industria Alberghiera della Conferenza delle Regioni e Province Autonome, lancia l'allarme su uno dei comparti produttivi che più risentono dei provvedimenti per il contenimento del coronavirus, quello dei 'turismi'. "L'abbattimento del volume d'affari in Italia si calcola pari a 33 miliardi e non credo che la liquidità prevista dal Governo possa essere una risposta esaustiva". Febbo esprime "riserve sul decreto del Governo che manca di due misure essenziali come il fondo perduto e un pacchetto a sostegno del turismo. Come Regione, nel disegno di legge 'Cura Abruzzo', abbiamo previsto una misura che vale 12 milioni a fondo perduto per piccolissima imprenditoria e professionisti".