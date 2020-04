Legnini chiusi 22 progetti sms solidali

(ANSA) - ANCONA, 7 APR - Si sono chiusi i 22 progetti realizzati con i fondi raccolti con gli sms solidali subito dopo il terremoto del 2016. A comunicarlo è il commissario straordinario per la ricostruzione, Giovanni Legnini, annunciando che stamani è stato effettuato il versamento degli ultimi fondi a saldo delle opere terminate. Tra queste c'è l'adeguamento delle elisuperfici di soccorso a Belforte del Chienti, Castelraimondo, Cingoli e Fiuminata, il centro polivalente a Caldarola e una palestra a Camerino. "L'accelerazione delle opere nei piccoli Comuni fa parte del pacchetto di misure predisposto per far fronte all'emergenza coronavirus", specifica Legnini. Che ricorda pure come nei "giorni scorsi sono stati trasferiti i primi 50 milioni di euro agli Usr per il pagamento del 50% delle parcelle ai professionisti che hanno già presentato i progetti di ricostruzione, ed è stato avviato il pagamento dei lavori eseguiti dalle imprese nei cantieri fino alla sospensione delle attività".