Bussi:Montepara,bonifica sì, su progetto conferenza servizi

(ANSA) - PESCARA, 7 APR - "In qualità di componente della Commissione speciale per il sito di Bussi non posso che rallegrarmi per la sentenza del Consiglio di Stato, che finalmente fa chiarezza su tutti gli avvenimenti inerenti le discariche di Bussi, riconoscendo alla Edison le responsabilità riguardo al danno ambientale occorso. La priorità, ora, è che il Ministero autorizzi l'inizio dei lavori per la bonifica definitiva e totale dell'area, che dovrà essere realizzata secondo il progetto predisposto dal commissario Goio e approvato dalla Conferenza di Servizi presso il ministero dell'Ambiente".

E' quanto dichiara, in una nota, il consigliere regionale abruzzese della Lega Fabrizio Montepara. "Solo il completo risanamento del sito potrà restituire ai territori interessati nuova vita, recuperandola per altri tipi di utilizzo e investimento. Colgo l'occasione per rinnovare la mia vicinanza a tutti i cittadini e ai sindaci dei Comuni coinvolti, ormai da troppo tempo, da questa annosa vicenda".(ANSA)