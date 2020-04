Coronavirus: il sindaco di Sulmona chiede zona rossa

(ANSA) - SULMONA (L'AQUILA), 3 APR - Sulmona "zona rossa": la proposta è stata avanzata dal sindaco Annamaria Casini nel corso della conferenza dei capigruppo consiliari.

"I dati degli ultimi giorni, a cominciare dal caso della clinica San Raffaele, ci dicono che è in crescita il numero di persone risultate positive al test covid-19 - sottolinea il sindaco - è chiaro che c'è già un forte e deciso impegno per prevenire e contenere la diffusione del coronavirus in città ma a questo punto ritengo sia necessario il ricorso ad un provvedimento ancor più stringente, per tutelare nel modo più efficace la città dal contagio". (ANSA).