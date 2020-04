Coronavirus: ammainata bandiera Ue a Comune Montesilvano

(ANSA) - MONTESILVANO (PESCARA), 2 APR - Ammainata la bandiera dell'Unione Europea del Comune di Montesilvano, dove resta visibile solo quella italiana. L'iniziativa è del capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio comunale, Marco Forconi, ex leader abruzzese di Forza Nuova. "La bandiera dell'Europa tornerà ad essere issata in alto, al Comune di Montesilvano, quando rappresenterà e rispetterà i principi di sovranità e identità di ogni Stato aderente - scrive Forconi - Fino a quel momento, l'unica bandiera degna di essere lasciata all'altezza che le spetta sarà solo quella italiana".

"Da sindaco e da cittadino, ribadendo che si tratta di un'iniziativa personale - commenta il sindaco, Ottavio De Martinis - posso condividere il contenuto di questo gesto: l'Europa, in un momento di estrema difficoltà, dovrebbe fare la sua parte, ma non la sta facendo". (ANSA).