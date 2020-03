Coronavirus: fuori pericolo il 23enne ricoverato a Sulmona

(ANSA) - SULMONA(L'AQUILA), 31 MAR - Il giovane di 23 anni, ricoverato l'altro giorno in condizioni critiche nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Sulmona, oggi è stato estubato e trasferito nel reparto di malattie infettive di Pescara. Il 23enne infatti, dopo aver superato, anche grazie alle cure dei medici e infermieri del reparto di terapia intensiva di Sulmona, il momento più critico, da ieri ha iniziato a respirare autonomamente e in poco tempo a uscire dal tunnel e a far tornare il sorriso a tutti gli operatori del reparto e soprattutto ai suoi familiari che aspettavano con ansia questa notizia.(ANSA).