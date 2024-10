Tennis: Sinner-Alcaraz, oggi l'ultimo atto del Six Kings Slam

Lo spettacolo è assicurato: Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, rispettivamente il numero 1 e il numero 2 del ranking mondale si affrontano nella finale del Six Kings Slam, la ricchissima esibizione a Riad, in Arabia Saudita dove va in scena un vero e proprio passaggio di consegne tra i protagonisti del tennis degli ultimi 20 anni: dopo Djokovic e Nadal, tocca a Sinner e Alcaraz che si contendono la 'corona' di re e soprattutto il ricchissimo montepremi (6 milioni di dollari andranno al vincitore).

Un torneo esibizione, che a parte le cifre da capogiro, ha comunque fin qui regalato momenti di bel tennis, come la semifinale tra Novak Djokovic e Sinner, decisa al terzo set dopo due ore e mezza di gioco. "E' stata una partita dura. Abbiamo provato a giocare ogni punto giocando al meglio, l'abbiamo presa seriamente cercando anche di fare qualcosa di diverso in campo" aveva detto al termine della sfida con il serbo Sinner promettendo al pubblico per domani "il miglior spettacolo possibile. Sono sicuro che sarà una partita molto divertente".

Dopo aver dominato Daniil Medvedev nei quarti, in semifinale, l'altoatesino ha dovuto lottare contro Novak Djokovic, sconfitto al terzo set mentre Alcaraz ha avuto la meglio prima su Holger Rune e poi sul suo idolo Rafael Nadal, quest'ultimo ormai a un passo dal ritiro (che avverrà dopo le Finals di Coppa Davis a Malaga del prossimo novembre).

Quella di oggi sarà una sorta di rivincita anche se in palio non ci sono punti Atp (ma solo il ricchissimo montepremi): in questo 2024 Sinner è sempre uscito sconfitto dai confronti con il murciano (che tra l'altro è in vantaggio 6-4 sull'altoatesino nei confronti totali). I due si sono affrontati l'ultima volta appena due settimane fa nella finale del China Open di Pechino, vinta dallo spagnolo. Domani a Riad Sinner proverà a spezzare il "tabù Carlos" viste le tre sconfitte in stagione contro il tennista spagnolo a Indian Wells, Roland Garros e appunto Pechino.

"Jannik ora è il migliore del mondo, quello che sta facendo quest'anno è fantastico. Le nostre sono sempre state battaglie dure, belle. Sono sicuro che chi verrà qui si godrà un bello spettacolo", le parole di Alcaraz in vista della sfida di domani. Una rivalità, quella tra l'altoatesino e lo spagnolo, che parte da lontano e che è destinata a durare a lungo.

Il Six Kings Slam fa parte di "Riyadh Season", una serie di eventi sportivi e non solo che negli scorsi anni ha avuto protagonisti altri sport, non solo il tennis, che pur, con questo torneo vuole rafforzare l'interesse verso il tennis in Medio Oriente. Lo scorso anno si è disputata la Riyadh Season Tennis Cup con protagonisti ancora Djokovic, Alcaraz, Jabeur e Sabalenka. Fino al 2027, l'Arabia Saudita ospita, a Gedda, le Next Gen ATP Finals. E a inizio novembre, sempre a Riad, si svolgeranno le Wta Finals, che per il prossimo triennio si terranno in Arabia Saudita.

