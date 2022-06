Moto:Germania; Rins rinuncia a correre 'sento troppo dolore'

(ANSA) - ROMA, 18 GIU - Niente GP di Germania per Alex Rins.

Al termine della terza sessione di prove libere sul circuito del Sachsenring, il pilota spagnolo della Suzuki ha deciso di non proseguire il suo weekend tedesco. Il polso sinistro, fratturato nella caduta al via del Gran Premio di Barcellona innescata da una scivolata di Nakagami, è ancora dolorante. L'iberico ha chiuso in 17^ posizione nella classifica combinata dopo le FP3, ma le sensazioni non sono migliorate rispetto a ieri. Alla fine, insieme con il team, è arrivata la decisione di fermarsi qui.

Niente qualifiche, ma soprattutto niente gara per il pilota della Suzuki. "Non correrò il GP di Germania, sento ancora troppo dolore e non è sicuro per me e per gli altri", ha spiegato su Instagram Rins (ANSA).