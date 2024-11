F1: Verstappen si porta al comando davanti a Ocon. Leclerc quinto

A quasi metà Gran Premio del Brasile con 32 giri su 69 effettuati arriva la bandiera rossa per l'incidente alla Williams dell'argentino Colapinto che va in testa coda a causa della pioggia in continuo aumento. La gara si ferma con la Alpine di Ocon in testa davanti alla Red Bull di Verstappen, quarta la McLaren di Norris e settima la Ferrari di Leclerc.



Dopo la partenza ritardata per il testa coda della Aston Martin di Stroll prende il via il Gran Premio del Brasile. Su pista bagnata scatta in testa la Mercedes di Russell davanti alla McLaren di Norris. Guadagna una posizione la Ferrari di Leclerc, mentre comincia subito la rimonta la Red Bull di Verstappen dal 17/o all'11/o posto al semaforo verde. La partenza era stata rinviata di 10 minuti per spostare dalla pista l'auto di Stroll. Norris è sotto investigazione perché si è mosso al termine del primo giro di formazione quando la partenza era stata fermata a causa dell'incidente.



La pole

Lando Norris su McLaren ha conquistato la pole position del gran premio del Brasile. Alle sue spalle la Mercedes di George Russell e Yuki Tsunoda con la Racing Bulls. Solo sesto Charles Leclerc. Le qualifiche si sono svolte di domenica dopo il rinvio per la pioggia caduta in abbondanza sul circuito di Interlagos e sono state caratterizzate da numerose interruzioni.

Proprio per le condizioni meteo il via del gran premio è stato anticipato alle 16.30 ora italiana anziché alle 18.



Tante le bandiere rosse esposte per gli incidenti di Franco Colapinto, Carlos Sainz, Lance Stroll, Fernando Alonso, e Alex Albon fortunatamente senza conseguenze. Lando Norris ha conquistato la pole con il tempo di 1:23.405 precedendo la Mercedes di George Russell e la Racing Bulls di Yuki Tsunoda. Quarta l'Alpine con Esteban Ocon, seguita dalla Racing Bulls di Liam Lawson e dalla Ferrari di Charles Leclerc, sesto. A seguire, settimo Alex Albon su Williams, davanti alla McLaren di Oscar Piastri con le Aston Martin di Fernando Alonso e Lance Stroll. Max Verstappen, penalizzato dalla bandiera rossa esposta per l'incidente di Lance Stroll, non ha potuto migliorarsi e con la penalità comminata ieri per non aver rispettato il Delta Time, partirà 17esimo. Carlos Sainz, protagonista anche lui di un incidente, dovrà rimontare dalla 14esima posizione. Nelle retrovie anche Lewis Hamilton, sedicesimo.

