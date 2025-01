Serie A: Atalanta-Juventus 0-0 DIRETTA e FOTO

Atalanta-Juventus 0-0 in campo per il recupero della 19esima giornata di Serie A

LA DIRETTA

LA VIGILIA

Per un neo infortunato dallo stop piuttosto lungo, due recuperati di peso in difesa e attacco. Alla vigilia della Juventus, per l'Atalanta, una brutta notizia compensata a due buone nuove che risollevano il morale. Se Kossounou starà fermo oltre un mese - dipende più dal tendine che dal muscolo - per l'infortunio all'inserzione prossimale del tendine comune degli adduttori della coscia destra, ci sono in più un Djimsiti probabilmente con una maschera protettiva per l'arcata sopraccigliare suturata e soprattutto Retegui, l'unico centravanti disponibile. Difficile, comunque, che i due big partano dal primo minuto. I bianconeri difendono a quattro, senza perciò far scattare la necessità dell'allenatore Gian Piero Gasperini di rispolverare il tridente con De Ketelaere e Lookman. Questi ultimi due, poco brillanti a Udine, dovrebbero avere ancora Pasalic alle spalle, mentre dietro con Hien e Kolasinac, diffidati come la riserva offensiva Zaniolo, dovrebbe esserci Scalvini con Toloi altro panchinaro. Il centrattacco azzurro è l'arma in più da utilizzare in corso d'opera. Per i bergamaschi è la seconda tappa proposta dal calendario delle sei fondamentali a gennaio sul doppio fronte campionato-Champions, dopo due pareggi esterni con Lazio e Udinese e la sconfitta contro l'Inter in Supercoppa Italiana all'inizio del 2025. Non c'è tempo né modo per turnover massicci, al massimo Ruggeri per Bellanova col ritorno di Zappacosta a destra a tutta fascia.

De Roon ed Ederson in mediana continuano a non avere alternative a parte Sulemana, utilizzato fin qui 54 minuti esclusi i recuperi, mentre Brescianini e Samardzic dopo la passerella di Ryadh sono destinati anch'essi a fare i cambi a partita inoltrata. Sta di fatto che tre partite su tre con la prima punta indisponibile, solo da febbraio affiancata dal rientro programmato di Scamacca, hanno fruttato un solo gol segnato, due pareggi e una sconfitta in coda a undici vittorie di fila in serie A. Ritrovatisi al terzo posto dal primo nel giro di una settimana, i nerazzurri puntano a non perdere il contatto con Napoli e Inter in attesa di conoscere il loro destino in Champions League. Il 18 arriva a Bergamo la capolista, il 21 lo Sturm Graz; alla trasferta del 25 a Como seguirà quella del 29 a Barcellona che deciderà il passaggio diretto o meno agli ottavi di finale. E intanto il tecnico, intenzionato a giocarsi tutte le carte anche sul terzo fronte, attende gli innesti di mercato davanti, sulle fasce e in mezzo. Febbraio inizierà con Torino e Bologna, nel quarto di Coppa Italia, da affrontare in tre soli giorni.

Atalanta coi difensori contati in vista del recupero della diciannovesima giornata contro la Juventus martedì sera a Bergamo. Dopo Berat Djimsiti, che a Udine ha riportato una ferita lacero contusa all'arcata sopraccigliare destra suturata con 10 punti, l'allenatore Gian Piero Gasperini perde anche Odilon Kossounou per una lesione muscolare. La diagnosi per l'ivoriano parla infortunio muscolo-tendineo con coinvolgimento diretto all'inserzione prossimale del tendine comune degli adduttori a destra. Incerti i tempi di recupero, che potrebbero rasentare il mese. I bergamaschi si ritrovano così con i soli Scalvini, Hien, Kolasinac e Toloi per coprire tre ruoli. In attesa dell'ultima sessione sul campo a Zingonia, sicuramente indisponibile anche Scamacca, che rientrerà a febbraio. Sia Cuadrado che Retegui, invece, anche se come Djimsiti si stanno allenando individualmente, dovrebbero essere pronti per sabato contro il Napoli. "E' importante recuperare bene dopo il derby: siamo arrabbiati per non aver vinto, ma adesso siamo concentrati sull'Atalanta che sta bene": così il tecnico della Juventus, Thiago Motta, alla vigilia della trasferta a Bergamo che arriva dopo l'1-1 contro il Torino. "Siamo i primi ad essere arrabbiati per non vincere, anche nell'ultima gara giocato meglio dell'avversario e abbiamo creato occasioni per tornare in vantaggio - dice sul momento dei bianconeri - e serve solo il lavoro: non essere contenti è giusto ma dobbiamo rimanere positivi, siamo convinti che il lavoro sia giusto e dobbiamo migliorare per tornare a vincere".

