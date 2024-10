Nella Juve torna Del Piero, è la figlia nell'under 17

C'è un ritorno di Del Piero alla Juventus. Non è quello - almeno per il momento - di Alessandro, il capitano bianconero degli anni '90 - che tantissimi tifosi vorrebbero in società, ma della figlia di 'Pinturicchio' - come l'aveva soprannominato Gianni Agnelli - la quindicenne Dorotea, che è stata tesserata per la Juventus Women nella squadra under 17.

Una novità che è stata accolta con felicità dai tifosi sui social, "che meraviglia!", "buon sangue non mente", "una notizia grandiosa" - sono alcune dei commenti.

Dorotea Del Piero ha cominciato a giocare a calcio negli Stati Uniti - la famiglia dell'ex campione ha vissuto per molti anni a Los Angeles - e ha un fratello, Tobias che dall'agosto scorso gioca in Italia, nell'Empoli under 18.

Nella Juventus Alessandro Del Piero ha disputato 19 stagioni, compresa quella in serie B dopo la retrocessione a tavolino per l'inchiesta Calciopoli. L'ultimo anno è stato il 2011/2012.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA