Roma-Udinese 1-0 DIRETTA e FOTO

Roma-Udinese comincia con la Curva Sud deserta. Prosegue dunque la protesta del tifo giallorosso dopo l'esonero di Daniele De Rossi, e nel giorno delle dimissioni della Ceo Lina Souloukou, con i gruppi organizzati romanisti che sciopereranno dal tifo per la prima mezz'ora della partita. Il resto dello stadio è invece pieno e la contestazione è proseguita anche dentro l'impianto con la pioggia di fischi per la Roma prima all'ingresso in campo per il riscaldamento e poi durante la lettura delle formazioni.

Applauditi solo Pisilli, Dybala ed El Shaarawy. I fischi più forti sono arrivati per il capitano giallorosso, Lorenzo Pellegrini. Fischiato anche Juric. All'arrivo allo stadio, invece, c'era stata molta polizia per controllare l'ingresso del pullman della squadra giallorossa allo stadio Olimpico, accolto da pochi tifosi e uno striscione: 'Non ci fate crescere con Cristante'.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA