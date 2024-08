I sorteggi di Champions League: Inter e Juve trovano il Manchester City

Inter e Juventus affronteranno il Manchester City nella nuova formula della Champions, con ogni squadra che gioca contro otto avversarie e una classifica generale. Gli inglesi, campioni in carica, hanno infatti pescato nel sorteggio di Montecarlo, i loro otto avversari e tra loro ci sono le due squadre italiane: l'Inter sarà all'Etihad Stadium, la Juve a Torino



Lipsia, Manchester City, Arsenal, Bayer Leverkusen, Stella Rossa, Young Boys, Monaco e Sparta Praga saranno le rivali dell'Inter nella prima fase, quella del girone unico a 36 squadre, nella nuova Champions League.



Il Milan affrontera' tra gli otti avversari il Real Madrid, in trasferta, e il Liverpool, in casa. Per l'Atalanta invece doppio, impegnativo impegno, contro le grandi di Spagna: Real Madrid in casa, Barcellona in trasferta. Sono le partite che spiccano nel complesso tabellone della nuova Champions, come stabilito dal sorteggio Uefa di Monaco



Ci sono il Borussia Dortmund in casa e il Liverpool e il Benfica in trasferta tra le avversarie del Bologna nella prima fase della Champions League.

