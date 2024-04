Coppa Italia, in campo Juventus-Lazio

In campo il secondo tempo dell'andata della prima semifinale di Coppa Italia, Juventus-Lazio 2-0 DIRETTA. Gol di Chiesa al 50'. Raddoppio di Vlahović al 64'.

Ad arbitrare all'Allianz Stadium è Massa della sezione di Imperia. Il fischietto ligure è coadiuvato da Meli e Alassio, con Rapuano che svolge il ruolo di quarto uomo. Al Var Di Paolo e Abisso.

La vigilia:

A nemmeno tre giorni di distanza Lazio e Juventus tornano a sfidarsi. Domani ci sarà la prima delle due semifinali di Coppa Italia a Torino e a differenza di domenica potrebbero essere diversi i cambi in formazione per Tudor. A cominciare dalle scelte in attacco con Immobile in vantaggio su Castellanos. L'attaccante e capitano biancoceleste é stato provato oggi nell'undici titolare, mentre dietro di lui dovrebbero esserci Luis Alberto (recuperato dopo l'affaticamento muscolare) e Zaccagni.

In mezzo ballottaggi apertissimi e potrebbero spuntarla Guendouzi e Vecino per Cataldi e Kamada. Nessun cambio in difesa dove il tecnico laziale punterà ancora sul modulo a tre. Ai box, invece, ci sono ancora Provedel, Lazzari e Rovella. Pellegrini è squalificato anche per l'andata di Coppa Italia, il giudice sportivo dopo il derby aveva fermato per un turno anche Pedro.

