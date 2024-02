Champions League: Lazio-Bayern Monaco 0-0 DIRETTA e FOTO

Lazio-Bayern Monaco 0-0 DIRETTA per l'andata degli Ottavi di finale di Champions League.

L'altra partita in programma questa sera è Paris S.Germain - Real Sociedad DIRETTA



IL CALENDARIO DEGLI OTTAVI

Maurizio Sarri







LA VIGILIA



La Lazio che affronterà il Bayern Monaco è molto diversa dalla squadra che tre anni fa veniva eliminata dai bavaresi agli ottavi di Champions League con un complessivo 6-2 tra andata e ritorno. All'epoca in panchina c'era Simone Inzaghi. Oggi Maurizio Sarri: l'attuale mister biancoceleste, uno dei principali artefici del secondo post in campionato dell'anno scorso, è al debutto con la Lazio in una partita di Champions a eliminazione diretta. "Se partiamo dal presupposto che è una missione impossibile, la partita è già persa - dice il tecnico in conferenza stampa - Dobbiamo provarci in ogni modo, con una bella faccia tosta senza avere secondi pensieri. Sulla carta loro sono favoriti, ma parlerà il campo". Anche se il Bayern viene dal 3-0 subito contro il Bayer Leverkusen, capolista in Germania, la Lazio non può permettersi di sottovalutare i bavaresi neanche per un momento: "Sono forti e diversi rispetto alla Bundesliga, molto più cattivi. E' una di quelle squadre che può perdere qualche partita in campionato, ma non in Champions", sottolinea Sarri. Servirà una Lazio capace "di soffrire tutti insieme, da collettivo". In altre parole, il contrario di quanto visto con l'Inter in Supercoppa italiana, "quando siamo stati in balia degli eventi".

Ciro Immobile

Il successo di Cagliari, domenica scorsa, ha tirato su il morale della Lazio dopo un paio di settimane dure. Il mister ammette che dei "momenti di pesantezza", quando una squadra lavora per 3-4 anni con lo stesso allenatore, possono venire fuori: "Non bisognerebbe mai dimenticare che il nostro è un gioco, e il gioco si fa divertendosi. Serve che torni il senso del divertimento. Se si spegne il bambino anche l'adulto si spegne, rende meno e fa divertire meno chi lo segue". Il tecnico dedica un paio di battute anche agli assenti di domani: "Patric non sente più tanto dolore ma ha qualche difficoltà nei contrasti. Zaccagni ieri con le scarpe senza tacchetti riusciva ad allenarsi bene, ma con le scarpe con i tacchetti ha dolore nei cambi di direzione". Rovella, infine, "ha un inizio di pubalgia che in questo momento si è riacutizzato ed è in difficoltà". Il capitano Ciro Immobile il doppio ko del 2021 contro il Bayern se lo ricorda bene: "La crescita di questi anni deve essere un valore aggiunto per dimenticarci quella partita e farci capire quanto ci siamo avvicinati a queste squadre", dice.

L'esultanza dei giocatori della Lazio dopo uno dei tre gol al Cagliari in campionato

Il confronto a distanza con Harry Kane, bomber dei bavaresi, è uno stimolo in più per Immobile: "E' uno dei top nel mio ruolo, confrontarmi con lui significa tanto per me, capisco il livello che ho raggiunto". Domani a Kane "ci penseranno i difensori", aggiunge Immobile, "non sarà una sfida tra noi due. Il vero obiettivo è crescere non solo come squadra, ma come società". Match come questo sono fondamentali per aggiungere maturità: "I giovani devono capire che grazie alla continuità in campionato ti puoi confrontare con i più forti al mondo. Nella mia carriera ho giocato la Champions poche volte, mi sarebbe piaciuto farlo di più", ammette il capitano. Il numero 17 dice di trovarsi in "una condizione fisico-mentale buona" dopo gli infortuni che ne hanno condizionato la stagione, e ribadisce che l'Europeo del 2024 con la Nazionale è un obiettivo: "Se fai un bel campionato raggiungi la Champions, se fai un bel campionato aggiungi la nazionale, ho sempre pensato questo".

