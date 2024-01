Coppa Italia: Fiorentina-Bologna DIRETTA e FOTO

Fiorentina-Bologna 0-0 DIRETTA FOTO in campo al Franchi per il primo quarto di finale della Coppa Italia. Gli altri tre match in programma saranno Atalanta-Milan, Lazio-Roma e Juventus-Frosinone

Gli arbitri

Daniele Orsato è l'arbitro designato a dirigere il derby Lazio-Roma di mercoledì 10 gennaio alle 18. Assistenti di line saranno Imperiale e Rossi, quarto uomo Manganiello, mentre in sala Var ci saranno Irrati e Abbattista. Per Fiorentina-Bologna c'è Marchetti, con Serra e Di Paolo al Var. Per l'altra sfida di mercoledì, Milan-Atalanta delle 21 è stato designato Di Bello, con Ferrieri Caputi quarto uomo e Valeri-Di Martino Var e Avar. Infine Juventus-Frosinone di giovedì: arbitrerà Sacchi, con Tolfo e Palermo assistenti di linea, Tremolada quarto uomo e La Penna e Aureliano (contestato sia dalla Roma che dall'Atalanta per la direzione del posticipo di ieri sera) nei ruoli di Var e Avar.

La Viola pronta a reagire alla sconfitta con il Sassuolo

La Coppa Italia per reagire alla sconfitta con il Sassuolo e restare in corsa in una competizione a cui la Fiorentina tiene molto: non c'è un attimo di respiro per la squadra viola torna in campo per affrontare il Bologna nei quarti della competizione che l'ha vista a maggio arrivare fino alla finale, poi persa 2-1 contro l'Inter. Vincenzo Italiano e i suoi giocatori vorrebbero riprovarci, ecco perché dove aver chiuso il girone d'andata al quarto posto (piazzamento non preventivato a inizio stagione) faranno di tutto per superare i rossoblù di Thiago Motta e proseguire il cammino in coppa. Tutto questo nonostante l'emergenza persistente sulle fasce (ancora indisponibili gli infortunati Nico Gonzalez e Sottil, convocato in Coppa d'Africa Kouamé) e un mercato che al di là dei tanti nomi (su tutti Ngonge, in pole, e Faraoni) non è ancora decollato malgrado le richieste dell'allenatore, le urgenze della squadra soprattutto a livello offensivo e i tanti impegni in calendario. E' stata una vigilia di silenzio per Italiano che non ha parlato neppure per qualche minuto sui canali ufficiali del club. Per lui e la sua squadra comunque la partita di domani si conferma un appuntamento molto sentito e importante, come ha dichiarato a più riprese lo stesso tecnico l'obiettivo della sua ambiziosa Fiorentina è confermarsi protagonista come un anno fa e rimanere in corsa su più fronti: peraltro aver raggiunto la finale nella passata edizione di Coppa Italia ha permesso ai viola di essere fra le quattro partecipanti alla Supercoppa in programma, con la nuova formula, la prossima settimana a Riad. Nell'attesa Biraghi e compagni dovranno superare l'ostacolo Bologna come già sono riusciti a fare in campionato due mesi fa, quando la partita terminò per 2-1 al Franchi con reti di Bonaventura e Gonzalez, nel mezzo il gol del momentaneo pareggio di Zirkzee. Come di consueto Italiano modificherà qualcosa in formazione: nessuna sorpresa fra i 24 convocati che sono gli stessi di venerdì scorso, i cambi potrebbero riguardare il portiere (dentro Christensen per Terracciano) come già è accaduto in Conference e negli ottavi di Coppa Italia vinti contro il Parma 6-3 ai calci di rigore. Rispetto ala trasferta di sabato scorso dovrebbe tornare titolare Ranieri mentre sulla fascia sinistra, ma più avanzato, potrebbe giostrare il jolly Parisi al posto di Brekalo prossimo a tornare alla Dinamo Zagabria. In mediana spazio a Duncan con uno fra Arthur e Mandragora, quanto all'attacco al momento è favorito Beltran su Nzola.

Il Bologna sogna un'altra impresa in Coppa Italia

Torna Ferguson tra i convocati e probabilmente tra i titolari, dopo la squalifica in campionato scontata con il Genoa. Ma soprattutto il Bologna punta a tornare in semifinale di Coppa Italia a distanza di 25 anni dalla stagione 1998-99. Allora fu sconfitta dalla Fiorentina. Questa volta, la Fiorentina è l'avversaria che i rossoblù affronteranno nei quarti. Dopo l'impresa di San Siro firmata dalle reti di Beukema e Ndoye e dagli assist di Zirkzee, il Bologna cerca un altro risultato inatteso. Thiago Motta, infatti, ci tiene a chiarire che il Bologna è l'underdog e guastafeste della situazione: "Abbiamo la possibilità di giocare una bellissima gara, contro una grande squadra e saremo molto concentrati. Ma giochiamo contro una favorita, lo dice il formato della Coppa Italia. Sull'organico è da un po' di tempo che la Fiorentina sta sopra al Bologna, è un dato. Noi nel quotidiano lavoriamo per colmare il gap con queste grandi squadre. Italiano è un grande allenatore con grandi giocatori a disposizione. Noi qui abbiamo tanti ragazzi che danno il massimo, lavoriamo per aspirare e raggiungere un livello superiore. Forse era programmato che ci fosse Inter-Fiorentina ai quarti, ma ci siamo noi meritatamente. Dobbiamo cercare di portare la partita dove vogliamo noi". Il Bologna, quinto in classifica, è la sorpresa della stagione e vuole sorprendere ancora. Motta rifiuta però paragoni con sorprese di altri campionati, come Girona e Leverkusen: "Non vedo e non riesco a paragonare il Bologna con nessuna squadra. Bologna è il Bologna, con dei ragazzi che lavorano quotidianamente tantissimo e per questo abbiamo ottenuto i risultati che abbiamo visto". Per proseguire su questa strada, il tecnico si aspetta due rinforzi dal mercato, dopo l'addio di Bonifazi, passato ufficialmente in prestito al Frosinone: "Ci sono due nomi che sono la priorità e che sono stati fatti alla società per poter mantenere il livello di questa squadra e poter continuare a competere fino alla fine di questa stagione. Poi dopo ci sono altre situazioni a cui si potrebbe pensare, ma ci sono soprattutto queste due priorità, che possono coprire più ruoli".

