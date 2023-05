Europa League: Siviglia-Juventus Bayer Leverkusen-Roma DIRETTA e FOTO

Siviglia-Juventus e Bayer Leverkusen-Roma in campo alle 21 DIRETTA per la semifinale di ritorno di Europa League. All'andata la Juve ha parteggiato 1-1 mentre la Roma ha perso all'Olimpico 1-0

È l'olandese Danny Makkelie l'arbitro designato per la partita Siviglia-Juventus. Makkelie, il quale oltre a lavorare nel calcio fa anche il poliziotto, avrà come assistenti di linea i connazionali Hessel Steegstra e Jan de Vries, mentre Var e Avar saranno Pol van Boekel e Rob Dieperink, anche loro olandesi. Quarto uomo il serbo Srdjan Jovanovic.

Per Bayer Leverkusen-Roma, è stato invece designato lo sloveno Slavko Vincic che avrà come assistenti di linea i connazionali Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic. Slovena anche la coppia al Var, con Matej Jug e Nejc Kajtazovic. Quarto uomo il bosniaco Irfan Peljto.

LA VIGILIA

Nella la Juve, il tecnico Allegri deve fare i conti con quattro assenti, all'appello mancano gli infortunati Bonucci, De Sciglio e Pogba, oltre a Soulè che è già partito per il Mondiale Under 20 da disputare con la sua Argentina.

"Tutti noi vogliamo centrare la finale: è stata un'annata folkloristica, i ragazzi meritano questo traguardo": così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, alla vigilia della semifinale di ritorno contro il Siviglia che mette in palio la finalissima di Europa League. "Sappiamo che loro sono forti e che saranno spinti dal pubblico - aggiunge l'allenatore dopo il pari per 1-1 all'andata allo Stadium - ma noi siamo pronti: abbiamo l'opportunità di raggiungere un'altra finale, domani ci vorrà lucidità e personalità".

"Voglio arrivare a questa finale e non tanto per me. Sono una persona diversa che pensa più agli altri che a se stesso. Voglio la finale per i tifosi e per i ragazzi". Lo ha detto José Mourinho in conferenza stampa alla vigilia della sfida dell'Europa League contro il Bayer Leverkusen. "I tifosi sono straordinari, mentre i ragazzi sono un gruppo incredibile - ha proseguito - Stanno facendo una stagione dove stanno dando tutto. Ci sono stati tanti momenti di difficoltà dove i ragazzi si sono dovuti superare. Per questo meritano tanto, ma nessuno nel calcio ti regala qualcosa. Per questo serve una gara straordinaria". Poi ha parlato delle condizioni di Dybala e Smalling: "Sono disponibili per giocare, ma dobbiamo capire per quanti minuti e che tipo di puzzle avrà la partita". A chi gli chiede se vincere l'Europa League potrà cambiare i piani circa il suo futuro ha risposto: "Non voglio parlare di questo. C'è da giocare una partita che non è la finale. Il focus è sulla partita di domani. Non sto nemmeno pensando alla finale, figuriamoci del mio futuro".

Paulo Dybala, Zeki Celik, Stephan El Shaarawy e Chris Smalling hanno cominciato in gruppo la rifinitura con i primi 15 minuti aperti ai media alla vigilia della semifinale di ritorno dell'Europa League contro il Bayer Leverkusen. Tutti e quattro i calciatori saranno convocati da José Mourinho, ma per il momento dovrebbero partire dalla panchina. Soprattutto Dybala e Celik verranno nuovamente valutati domani mattina al risveglio muscolare. Ancora out, invece, Llorente, Kumbulla e Karsdorp.

"Vogliamo passare questa semifinale e non è facile, tutti noi vogliamo vincere per i nostri tifosi, vogliamo dare tutto per loro. Abbiamo preparato la partita e il piano gara, abbiamo pensato a tutto". Così Nemanja Matic in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Bayer Leverkusen. "Prepariamo questa partita come sempre, il nostro mister ha già giocato partite del genere e ci ha detto che dobbiamo giocare con tutto quello che abbiamo, dobbiamo essere concentrati per tutti i 90', il Leverkusen ha la qualità di una grande squadra - ha aggiunto - Non sarà facile giocare qui, vediamo domani. Penso che abbiamo preparato la nostra partita, vediamo come finisce. Non parlo del futuro del mister, ma della partita di domani". Infine sul suo rapporto con Mourinho: "Ho un gran legame con il mister, mi dà sempre fiducia. Mi piace lavorare con lui".