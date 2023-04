Coppa Italia: Italiano, daremo l'anima per questa semifinale

"L'anno scorso non andò bene in semifinale di Coppa Italia, stavolta daremo l'anima per superare questo ostacolo anche se ci aspetta una sfida difficile". Così Vincenzo Italiano alla vigilia del primo round con la Cremonese domani sera allo stadio Zini. "Affrontiamo una squadra che ha qualità e forza e in questa competizione ha eliminato due big come Napoli e Roma, quindi servirà massima attenzione - ha continuato il tecnico viola attraverso i canali del club - Sono partite che si giocano sui 180 minuti, ogni errore può influenzare il passaggio del turno. Di sicuro è una sfida bella da giocare per noi, c'è grande soddisfazione per essere arrivati fin qui"