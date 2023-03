Conference League: Sivasspor-Fiorentina 1-1 LA DIRETTA

Al 44' Cabral

Al 35' Yesilyurt



La vigilia. La Fiorentina affronta il secondo atto degli ottavi di Conference League in casa dei turchi del Sivasspor alle 18:45 e partendo dall'1-0 conquistato una settimana fa al Franchi grazie al gol di Barak, cercherà di cavalcare il momento positivo che sta attraversando, con cinque successi di fila fra campionato e competizione europea. "Abbiamo un piccolo vantaggio da consolidare contro un avversario che sarà diverso rispetto all'andata - ha dichiarato l'allenatore, Vincenzo Italiano -. Dobbiamo prepararci ad un'altra battaglia. C'è rammarico per le occasioni non sfruttate una settimana fa che ci avrebbero consentito di presentarci con un risultato più rotondo, però siamo in fiducia e da parte di tutti c'è tanta voglia di andare avanti in questa avventura e restare dentro a tutte le competizioni che ci possono far gioire".

Per non lasciare nulla al caso, il tecnico viola ha voluto anticipare a ieri la partenza per raggiungere Sivas, a 1300 metri di altitudine: "Lo abbiamo deciso per via il fuso orario e per tastare il terreno. Abbiamo rivisto la gara dell'andata e i ragazzi hanno capito cosa serve: vogliamo farci trovare pronti per una prestazione di livello. Sappiamo come si soffre quando si perde, adesso invece c'è armonia e serenità e tutto pesa di meno. Mi auguro - ha continuato Italiano - che la squadra confermi la crescita di queste settimane. Mancano ormai pochi mesi al termine della stagione, vietato staccare la spina". Reduce da sette vittorie di fila in Conference, record nella storia europea del club, la Fiorentina sarà sostenuta da una ventina di tifosi per inseguire la qualificazione ai quarti di finale senza Biraghi, che è squalificato, e Terzic, fermo per infortunio: "A sinistra giocherà Ranieri - ha annunciato il tecnico della Viola -. Ho fiducia in lui, ogni volta che è stato chiamato in causa ha fatto bene". In porta tornerà Terracciano, in attacco è favorito Cabral su Jovic il quale, volato ieri a Madrid per questioni burocratiche, si aggregherà al gruppo domani, a ridosso del match. "Entrambi sono diventati molto più concreti, sono contento e confido che continuino così" ha dichiarato Italiano parlando del brasiliano, sei reti nelle ultime sei partite, e del serbo attuale capocannoniere della Conference con sei gol. Fra i viola scapita anche Saponara: "Quella di domani - ha detto - è una delle partite più importanti della mia carriera".