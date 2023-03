Conference League, Az Alkmaar-Lazio 0-0 LA DIRETTA dalle 21



La vigilia. Da una parte il concreto rischio di non passare il turno in Conference League, dall'altra un derby che si preannuncia infuocato, in quanto snodo decisivo per la corsa alla Champions del prossimo anno. La Lazio di Maurizio Sarri alle 21 si prepara a vivere uno dei momenti più febbrili della stagione: impegnati ad Alkmaar contro l'AZ (vincitore 2-1 all'olimpico), i biancocelesti dovranno allo stesso tempo rimanere vigili e in forma per la sfida con i giallorossi di domenica pomeriggio. Ai suoi, Sarri chiede "voglia e motivazione", perché "chi guadagna centinaia di migliaia di euro non deve avere alibi".

Quindi vietato pensare alla Roma, visto che "se si pensa a un'altra gara si va fuori sicuro. Adesso testa all'AZ, alle altre penseremo poi". Contro i biancorossi di Pascal Jansen le insidie saranno le stesse dell'andata: "Sono bravissimi quando recuperano palla a rendersi molto pericolosi in pochi secondi. Invece quando si difendono bassi ci concedono tante opportunità, che all'andata non abbiamo sfruttato bene". Il tecnico toscano non pensa che l'Europa stia incidendo sull'andamento delle italiane in campionato: "Le squadre in zona Champions sono in linea con l'anno scorso. L'anomalia è il Napoli". Il campionato italiano quindi è competitivo, "meno rispetto alla Premier ma con loro il divario economico è troppo netto".

Ma prima di pensare a far bene in Europa, la Lazio dovrebbe pensare "a riuscirci In Italia. Il Napoli per esempio è diventato grande in Serie A e poi di conseguenza in Europa". Riguardo al possibile turnover data la stracittadina di domenica, Sarri ritiene "di non poter FAR giocare calciatori stanchi o che possono infortunarsi. Dal 4 gennaio stiamo giocando ogni tre giorni per colpa del Mondiale, questo causa infortuni e decadimenti di qualità. Ma non interessa a nessuno, sono l'unico dinosauro che guarda ancora queste cose".

Il tecnico dei biancocelesti conclude parlando dei singoli, prima Luis Alberto ("E' stato male la notte prima di Bologna, poi si è ripreso, in allenamento l'ho visto bene ma un virus intestinale qualcosa ti toglie"), poi Milinkovic ("Sergej nelle ultime 5 partite ne ha fatte solamente 3, poi avrà anche la Nazionale..."), e poi Immobile: "Le sue condizioni? Ancora non so nulla, ero sull'aereo quando ha fatto gli esami". Dopo l'allenatore, ha preso la parola anche Felipe Anderson: "Anche in passato abbiamo attraversato momenti complicati in Europa, ma possiamo passare il turno e cambiare questo trend", dice il brasiliano, per poi concludere: "Sarà necessario anche rimanere attenti e concentrati, sapendo che per passare servono due gol".