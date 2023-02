Serie A: Cremonese-Roma 1-0 DIRETTA e FOTO

Cremonese-Roma 1-0 DIRETTA per la 24esima giornata di campionato di Serie A

GOL



Al 17' Cremonese-Roma 1-0. Tsadjout porta in vantaggio i lombardi

CLASSIFICA

RISULTATI

LA VIGILIA DI CREMONESE - ROMA

Cancellare l'eliminazione in Coppa Italia e agganciare il secondo posto: sono gli obiettivi della Roma a Cremona che con un successo andrebbe a quota 47 punti, 8 di più dello scorso anno. La gara dello Zini, però, potrebbe passare anche come quella che, per la prima volta dal suo arrivo, vedrà Wijnaldum giocare da titolare. Un'attesa lunga sei mesi dopo l'infortunio in allenamento in uno scontro di gioco con Afena-Gyan e che ha privato Mourinho della ciliegina sulla torta del mercat estivo. "Adesso è pronto a darci una mano per più di dieci minuti" aveva già detto lo Special One prima della gara con il Salisburgo. In Europa l'allenatore ha preferito ancora andare sull'usato garantito di Matic, in attesa del test day con la Cremonese. L'olandese nelle gambe non avrà tutta la partita visto che fino a oggi, di tutti gli spezzoni giocati, al massimo è rimasto in campo, dopo il rientro dall'infortunio, per 16 minuti nel match d'andata del playoff d'Europa League. Per questo Mourinho ha messo in conto una staffetta con Matic o Bove, pronti a dargli il cambio intorno all'ora di gioco. Con 'Gini' dovrebbe vedersi anche l'altro olandese in rosa, Karsdorp, dal primo minuto, aprendo così il ballottaggio a sinistra con tre giocatori in lizza per una maglia. El Shaarawy, sacrificato giovedì contro il Salisburgo, sembra in vantaggio rispetto a Spinazzola e Zalewski. Così come Belotti, ancora a caccia del primo gol in Serie A con i giallorossi, è avanti nei sondaggi per una maglia da titolare contro la Cremonese.