Calcio: Pioli, stimo Spalletti, sue squadre sono propositive

(ANSA) - MILANO, 17 SET - "Spalletti è un collega che stimo molto. Ha sempre dato un'impronta propositiva alle sue squadre.

Ci conosciamo bene, tantissimi anni fa ero andato a vedere i suoi allenamenti alla Roma. E' molto capace, bravo. Una delle caratteristiche più importanti per un allenatore è migliorare le qualità dei propri giocatori e lui in questo è top": sono i complimenti che il tecnico del Milan Stefano Pioli rivolge a Luciano Spalletti, guida del Napoli avversario dei rossoneri domani.

"Le qualità del Napoli? Ci sono giocatori di talento, oltre alle grandissime capacità di Spalletti che fa giocare bene le sue squadre e ad un mercato - ammette Pioli - in cui hanno acquistato giocatori forse non così conosciuti ma che si sono subito inseriti". (ANSA).