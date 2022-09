Champions: Pioli, con Dinamo importante ma non decisiva

(ANSA) - MILANO, 13 SET - "La nostra ambizione deve essere mettere in campo il nostro massimo potenziale. Quella di domani è molto importante, non decisiva perché ne mancano ancora tante, ma è importante anche visti i risultati della prima giornata": lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia della sfida di Champions contro la Dinamo Zagabria. La squadra croata mercoledì scorso è riuscita nell'impresa di battere il Chelsea, ko che è costato il posto a Thomas Tuchel. "Loro segnano in media tre gol a partita e nel loro campionato sono abituati a farla la partita. Invece in Champions - avverte Pioli - hanno aspettato e colpito in ripartenza. Hanno tutte le caratteristiche di una squadra difficile da superare". (ANSA).