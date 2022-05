Serie A: in campo Sassuolo-Milan 0-0 e Inter-Sampdoria 0-0, è sfida scudetto

Alle 18 in campo Sassuolo-Milan 0-0 e Inter-Sampdoria 0-0 la sfida a distanza che vale lo scudetto del campionato 2021-22 della Serie A

Così alla vigilia

Novanta minuti di passione, in una domenica pomeriggio ad alta tensione, separano il Milan dalla festa scudetto. Ci proverà lo scapigliato Sassuolo, emblema del calcio provinciale d'elite, al Mapei stadium a fare lo sgambetto alla capolista lanciata alla conquista dello scudetto dopo 11 anni, che sarebbe il primo dell'era post berlusconiana. A fare gli scongiuri c'è un'altra squadra che meriterebbe di bissare il tricolore, l'Inter di Simone Inzaghi che deve regolare i conti con la Sampdoria del 40/enne Quagliarella, che si e' appena salvata, in un Meazza stracolmo che spera nell'impresa di Berardi, Scamacca e Raspadori. Il Milan infatti ha due risultati su tre a disposizione, perche' festeggerebbe anche con un pari. Pioli prepara una trappola con Tomori, Kalulu e Kessie per il trio d'assalto del Sassuolo, con un occhio particolare a capitan Berardi che ha segnato dieci gol ai rossoneri, quattro in una volta solo che costarono la panchina ad Allegri. Altri tempi, ma ci vorra' la carica di Leao, le incursioni di Hernandez, la regia illuminata di Tonali e le parate di Maignan per blindare lo scudetto.

SASSUOLO-MILAN, TENSIONE TRA TIFOSI E FORZE DELL'ORDINE

Alcuni attimi di tensione all'ingresso della tribuna nord ospiti del Mapei Stadium di Reggio Emilia prima della partita tra Sassuolo e Milan. Alcuni tifosi rossoneri hanno forzato il blocco delle forze dell'ordine, che hanno reagito avanzando con gli scudi e con alcuni colpi di manganello. La folla di tifosi premeva sulle transenne. Dopo qualche minuto la situazione è tornata nella normalità, con i tifosi che stanno affluendo all'interno del settore.

OLTRE 100 PAESI COLLEGATI PER SASSUOLO-MILAN

Il mondo collegato con l'Italia e con Reggio Emilia per sapere se sarà il Milan a vincere lo scudetto. Oltre ai 18 mila rossoneri partiti alla volta del Mapei Stadium invadendo con il loro entusiasmo la Stazione Centrale di Milano, sono oltre 100 i Paesi connessi dall'Indonesia al Giappone, da Trinidad Tobago al Brasile, fino ad arrivare alla Cina, Australia e Canada. Inoltre i Milan Club in tutto il modo hanno organizzato oltre 240 eventi in oltre 50 Paesi diversi per assistere tutti insieme all'incontro in Europa, Africa, Stati Uniti, Sud America, Oceania e Asia (dove l'Indonesia con più di 100 eventi è uno dei Paesi più attivi).

Agenzia ANSA Milan giornate clou, prima scudetto poi cessione - Calcio Investcorp sospende trattativa, prende corpo offerta di RedBird (ANSA)



Simone Inzaghi spera nel 'braccino corto' del tennista applicato ai cugini, intanto però chiede a Lautaro i gol, a Perisic gli assist, a Barella le incursioni per mettere in cassaforte i tre punti con la Samp. L'Inter pensa anche con nostalgia al passato: l'ultimo arrivo in volata, nel 2010, ha coinciso con lo scudetto di Mourinho nell'anno del triplete. Il congedo del campionato è diviso rigidamente in settori: tre ore dopo scenderanno in campo le due squadre che vogliono aggrapparsi forte alla serie A per non retrocedere insieme a Venezia e Genoa. Salernitana e Cagliari sono separate da un punto e i campani, autori di una spettacolare rimonta, sono padroni del proprio destino: se in casa superano la tranquilla ma robusta Udinese sono salvi. Più complicata la situazione del Cagliari, che gioca a domicilio di un Venezia retrocesso ma che a Roma ha dimostrato di essere vivo. Se le due contendenti, che si affidano ai gol di Bonazzoli e Joao Pedro, arrivano alla pari, si salveranno i sardi che hanno una migliore differenza-reti.