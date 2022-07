Mondiali scherma: spadisti in finale, è settima medaglia Italia

(ANSA) - ROMA, 22 LUG - Saliranno a sette, alla fine di questa penultima giornata dei mondiali di scherma al Cairo, le medaglie per l'Italia. Dopo la squadra di fioretto femminile, ha raggiunto la finale per l'oro iridato anche la squadra di spada maschile, che se la vedrà con la Francia. Andrea Santarelli, Davide Di Veroli, Federico Vismara e Gabriele Cimini hanno sconfitto il Giappone per 41-31 dopo un match comandato fin dal principio. (ANSA).