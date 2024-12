In campo COMO-LECCE 0-0 DIRETTA

Chiudere nel migliore dei modi il 2024, che ha registrato la seconda salvezza consecutiva in A, e proiettarsi con energie positive nell'anno che sta per sorgere. Il Lecce di Marco Giampaolo vola a Como, in una sfida delicata e che potrebbe dire tanto in chiave salvezza per entrambe le compagini. Il tecnico dei giallorossi, nell'ultima conferenza dell'anno solare, inquadra così la gara: "Il Como è una tra le poche squadre che gioca un calcio quasi razionale, ha idee molto chiare e dispone di una formazione con gradi abilità tecniche, in ci tutti sanno giocare a calcio. Insomma è una compagine che può mettere in difficoltà chiunque, una squadra che alla lunga centrerà poco con la lotta salvezza. Dalla nostra servirà una partita superlativa per fare risultato".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA