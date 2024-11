In campo Belgio-Italia 0-1 DIRETTA e FOTO

Tonali

GOL

Belgio-Italia 0-1 - All'11' Tonali porta in vantaggio gli azzurri

LA VIGILIA



All'Italia basta un punto per andare ai quarti in Nations League, ma Luciano Spalletti, contro il Belgio, non vuole cambi di atteggiamento. Alla vigilia della partita con i Red Devils, il ct azzurro definisce "pericoloso" evitare un'attitudine propositiva. Esorta tutti a prendere sul serio la sfida, malgrado le tante assenze nell'undici di Tedesco: "Il Belgio ha tanti giocatori, sarà sempre una nazionale fortissima come dice la storia". Quindi torna a esaltare il bel gioco come strumento per "divertire e raggiungere risultati" e conferma che vede meglio Barella trequartista e Frattesi mezzala.

