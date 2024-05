Serie A: in campo Milan-Cagliari DIRETTA E FOTO

In campo Milan-Cagliari 1-0 DIRETTA

Stefano Pioli esclude dalla partita con il Cagliari Theo Hernández, Leão, Calabria, e Tomori. Le indiscrezioni della vigilia sono dunque confermate, il tecnico rossonero opta per scelte drastiche nella penultima partita giocata a San Siro. E così Kalulu torna titolare sulla fascia destra dopo più di due mesi di assenza e Florenzi va ad occupare la fascia sinistra. Pioli decide per un ritorno alle origini con il 4 3 3, in attacco Giroud resta il punto di riferimento affiancato da Pulisic e Chukwueze. A centrocampo si rivede Musah con Reijnders e Bennacer. È probabile che questa scelta sia legata alle motivazioni che l'allenatore rossonero non ha riscontrato nei giocatori almeno inizialmente esclusi. Il Milan non vince da più di un mese e l'obiettivo è tornare al successo anche per rasserenare l'ambiente visto che la curva sud rossonera anche questa sera dovrebbe restare in silenzio adottando lo sciopero del tifo.



"Noi pretendiamo e meritiamo una società forte e vincente. Milano non si accontenta": è lo striscione esposto dalla Curva Sud del Milan all'ingresso in campo a San Siro della squadra rossonera che questa sera sfida il Cagliari. Continua la protesta degli ultras del Milan che anche questa sera non espongono bandiere e fanno sciopero del tifo. La Curva Sud era rimasta in silenzio già la scorsa settimana nella sfida contro il Genoa, per poi abbandonare gli spalti prima della fine della partita. Un gesto forte legato alla preoccupazione per il futuro del club e - secondo gli ultras - per una mancanza di programmazione.

Milan e Cagliari in campo con i cognomi materni

I cognomi materni sulle maglie dei giocatori del Milan e del Cagliari: è l'iniziativa di alcuni club di Serie A per la festa della mamma tra cui le due squadre in campo questa sera a San Siro. Anche la distinta distribuita in tribuna stampa riporta i doppi cognomi (paterno e materno) per tutti i giocatori titolari e panchinari. E così Giroud diventa Viviane, Luvumbo per stasera avrà sulla maglia Filomena. Anche la lettura delle formazioni da parte dello speaker del Milan ha riportato entrambi i nomi.

