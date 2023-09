Europa League, in campo Atalanta-Rakow Czestochowa LA DIRETTA

ATALANTA-RAKOW CZESTOCHOWA 1-0 per l'Europa League LA DIRETTA

Al 49' Atalanta-Rakow Czestochowa 1-0 Un colpo di testa di De Ketelaere da centro area porta in vantaggio l'Atalanta

Il primo tempo si chiude a reti inviolate

Il mood di Gasperini

"Guardo al presente e al futuro, non alle partite perse quando si deve giocare ogni tre giorni. Senza Scamacca, che smazzando la palla con De Ketelaere ci dà più gioco aereo, siamo sempre la stessa Atalanta a parte l'inserimento di Kolasinac dietro". Per la prima giornata del girone D di Europa League, ospitando il Rakow Czestochowa, Gian Piero Gasperini la prende con filosofia nonostante due ko in quattro gare di campionato ("A Frosinone e Firenze, gli stessi regalini"): "Sei anni fa contro l'Everton, una delle partite più belle che si ricordino, eravamo al numero 127 del ranking e adesso al 20. C'è lo stesso entusiasmo per rifare un percorso straordinario. Ma non ha senso fare raffronti campati per aria con quello che eravamo: orgogliosi del passato sì, sfogliare l'album dei ricordi no".

