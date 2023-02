LaLiga: Real Madrid ko a Maiorca, il Barca ora può volare

A pochi giorni dall'esordio nel Mondiale per club, in Marocco, il Real Madrid cade sull'isola di Maiorca e non riesce ad avvicinarsi ai rivali del Barcellona, che saranno in campo questa sera alle ore 21 in casa contro il Siviglia. I 'blancos' di Carlo Ancelotti sono stati sconfitti 1-0 nella 20/a giornata della Liga sul terreno dell'estadi de Son Moix da un autogol di Macho dopo 13' di gioco. Nella ripresa Asensio al 15' avrebbe potuto pareggiare i conti, ma ha calciato fuori un rigore. In classifica il Real Madrid è sempre secondo, con 45 punti, ma ha giocato una partita in più rispetto al Barcellona che di punti ne ha 50 e in serata può andare definitivamente in fuga. Se vincessero i catalani di Xavi si porterebbero a +8 sui rivali di sempre.

L'Atletico Madrid non va oltre il pareggio in casa contro il Getafe e resta al quarto posto a 35 punti. Sale il Betis dopo il pirotecnico 4-3 a Vigo, agganciando al quinto posto a 31 punti il Villarreal, crollato 3-1 in casa dell'Elche.

Il quadro della 20/a giornata (RISULTATI E CLASSIFICHE)

Athletic Bilbao-Cadice 4-1

Espanyol-Osasuna 1-1

Elche-Villarreal 3-1

Atletico Madrid-Getafe 1-1

Betis-Celta Vigo 3-4

Maiorca-Real Madrid 1-0

Girona-Valencia ore 16.15

Real Sociedad-Valladolid ore 18.30

Barcellona-Siviglia ore 21

Vallecano-Almeria lunedì ore 21