Europei: Quadarella trionfa nei 1500sl. E' il terzo oro per gli azzurri nella giornata

Simona Quadarella ha dominato, dall'inizio alla fine, la finale dei 1500 stile libero agli Europei di nuoto a Roma: l'azzurra ha stravinto l'oro con il tempo di 15'54"15. Al secondo posto, e medaglia d'argento, l'ungherese Mihalyvari Farkas, in 16'02″15; terza, medaglia di bronzo, l'altra italiana Martina Rita Caramignoli, che ha chiuso la gara con il tempo di 16'12″39. La Quadarella è la prima nuotatrice italiana a vincere per otto volte la medaglia d'oro agli Europei.



Giorgio Minisini, 26 anni, e Lucrezia Ruggiero, 22, hanno vinto la medaglia d'oro nel duo misto libero agli Europei di nuoto in corso a Roma. I due azzurri erano già campioni del mondo in carica e avevano già conquistato l'oro nel duo libero in questa rassegna continentale.

I due romani delle Fiamme Oro hanno ottenuto il punteggio di 89.7333. Medaglia d'argento alla Spagna, con la coppia Emma Garcia e Pau Ribes Culla (84.7667); bronzo, invece, alla Slovacchia, con Jozek Solymosy e Silvia Solymosyova, con il punteggio di 77.0333.

Agenzia ANSA Italia d'oro nei tuffi, è prima nel Team Event - Nuoto Comincia col botto l'avventura dell'Italia nei tuffi agli Europeo di nuoto a Roma. (ANSA)

Comincia col botto l'avventura dell'Italia nei tuffi agli Europeo di nuoto a Roma. Nel Team Event l'Italia firma un vero e proprio capolavoro con il quartetto formato da Andreas Sargent Larsen, Sarah Jodoin Di Maria, Eduard Timbretti Gugiu e Chiara Pellacani.



Altra medaglia per l'Italia agli Europei di nuoto a Roma. L'ha ottenuta Martina Carraro, ed è un argento: l'azzurra si è piazzata poco dietro la svizzera Lisa Mamie, che si è imposta in 2'23"27 nei 200 rana.

Agenzia ANSA Europei di nuoto: Carraro d'argento nei 200 rana femminili - Nuoto Si è arresa dopo un avvincente testa a testa alla svizzera Mamie (ANSA)



Sempre oggi Domiziana Cavanna, Linda Cerruti, Costanza Di Camillo, Costanza Ferro, Gemma Galli, Marta Iacoacci, Enrica Piccoli e Francesca Zunino sono le otto ragazze che regalano all'Italia la medaglia d'argento nella specialità libero a squadre di nuoto artistico agli Europei di Roma. Le azzurre, che hanno totalizzato 92.6667 punti (27.9000 nell'esecuzione, 37.0667 nell'impressione artistica e 27.7000 nella difficoltà), sono state battute solo dall'Ucraina con 95.1000 punti (28.5000, 38.0000, 28.6000), e si sono piazzate davanti alla Francia con 90.5667 (27.1000, 36.2667, 27.2000). E' la terza medaglia della giornata per l'Italia che sale così a quota 29 (12 ori, 11 argenti, 6 bronzi).

Agenzia ANSA Europei di nuoto: per l'Italia un bronzo nell'artistico - Nuoto Cerruti e Ferro nel duo tecnico precedute da Ucraina e Austria (ANSA)



Linda Cerruti e Costanza Ferro hanno ottenuto la medaglia di bronzo nel duo tecnico agli Europei di nuoto a Roma.