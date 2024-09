Il Made in Italy in giro per il mondo, il Vespucci verso l'Australia

Prosegue il viaggio della Amerigo Vespucci in vista del suo arrivo in Australia: il prossimo 3 ottobre, per la prima volta nella sua storia, la nave raggiungerà la città di Darwin. Si tratta della ventiquattresima tappa del tour mondiale cominciato a Genova nel luglio del 2023.

Nella tappa australiana lo storico veliero - che ha raggiunto i 93 anni di storia ed è l'emblema della Marina militare - sarà nuovamente affiancato dal Villaggio Italia, l'esposizione mondiale itinerante delle eccellenze italiane che offre ai visitatori l'opportunità di conoscere la bellezza dell'Italia attraverso la sua arte, la sua cultura, la sua musica, il food, il cinema, la tecnologia e la ricerca scientifica. La nave e l'expo sosteranno a Darwin fino al 7 ottobre.

Video Made in Italy in giro per il mondo: il Vespucci verso l'Australia

"La sosta a Darwin rappresenta non solo un'occasione unica per promuovere le eccellenze italiane, ma anche un momento simbolico per condividere un messaggio di solidarietà e inclusione. Gli equipaggi del 'Vespucci' e dello 'Spirito di Stella' sono animati dalla stessa passione e navigano con determinazione gli stessi mari portando con orgoglio il tricolore e i nostri valori in giro per il mondo", commenta il ministro della Difesa, Guido Crosetto.

A Darwin il saranno presenti il viceministro del ministero delle imprese e del made in Italy, Valentino Valentini, l'ambasciatore in Australia Paolo Crudele, il presidente di Difesa Servizi Gioacchino Alfano, il presidente dell'associazione 'Lo Spirito di Stella', Andrea Stella, e Manuel Bortuzzo, bronzo ai Giochi paralimpici di Parigi 2024.

Al villaggio Italia di Darwin inoltre sessioni di approfondimento sull'attività di ricerca dedicata agli ecosistemi marini in cui la Marina militare e Nave Amerigo Vespucci è costantemente impegnata insieme all'Istituto Superiore di Sanità.

L'amministratore delegato di Difesa Servizi, Luca Andreoli, ha aggiunto: "Anche a Darwin un Villaggio Italia che esprime l'ingegno italiano, da Leonardo da Vinci a Marconi, la cui scoperta ha dato avvio all'attuale società moderna e che ricorderemo proprio in Australia in occasione del 150° anniversario dalla sua nascita. A Darwin troveremo anche il catamarano lo Spirito di Stella con il progetto WoW, promosso anch'esso dal Ministero della difesa, quale iniziativa che, come le grandi iniziative a scopo sociale della storia, ci auguriamo inverta la rotta e disegni un nuovo percorso per un tema così importante come la disabilità e l'inclusione".

Tra le eccellenze a Darwin ci sarà anche il cinema italiano, in collaborazione con la Mostra Internazionale del Cinema della Biennale di Venezia, l'esposizione dell'opera "La David" dell'artista Jago, la mostra Italia Geniale realizzata dal ministero delle Imprese e del Made in Italy e dal ministero della Difesa in collaborazione con Adi Design museum dedicata al design italiano.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA