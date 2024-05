Eurovision, alla Malmo Arena la serata del verdetto. Sul palco torna Angelina Mango DIRETTA

In corso la finalissima dell'Eurovision Song Contest 2024, che vedrà in gara sul palco della Malmö Arena Angelina Mango insieme agli altri 24 finalisti. Tante sorprese per l'ultima serata della 68/a edizione, che segna il 50/o anniversario dalla storica vittoria degli Abba a Brighton. Ma anche tante polemiche.



Fischi alla Malmo Arena alla fine dell'esibizione di Eden Golan, l'artista in gara per Israele con Hurricane all'Eurovision Song Contest. Dissenso da parte del pubblico era stato espresso anche durante la semifinale. Durante la settimana a Malmo, città che ospita la manifestazione canora, ci sono state diverse proteste pro-Palestina.











Video Svezia, filo-palestinesi manifestano prima della finale dell'Eurovision

Come da tradizione, la serata finale dell'Eurovision Song Contest prende il via con la Flag parade. Tutti gli artisti in gara (25, dopo l'eliminazione dell'artista dei Paesi Bassi) sfilano sul palco con la bandiera del loro Paese, sulle note di grandi successi della Svezia, che ospita la manifestazione. Nemo, l'artista che rappresenta la Svizzera, ha sfoggiato anche una bandiera con i colori giallo, bianco, viola e nero, ovvero la bandiera non binaria, che rappresenta le persone di genere non binario.

"Ho messo il peperoncino in valigia e ce l'ho al collo, anche se non si vede, ma ho capito che la fortuna non serve, ma serve amore e sono contenta di averne così tanto attorno". Angelina Mango, a pochi minuti dall'inizio della finale dell'Eurovision Song Contest, dove rappresenta l'Italia con La Noia, risponde così in collegamento con il Tg1. "L'emozione più forte spero di provarla stasera, ma per ora sono stati gli sguardi delle persone del pubblico: mi hanno insegnato che la musica è una lingua e parla a tutti", ha aggiunto la giovane cantante.





L'attenzione è anche su Israele: la cantante Eden Golan ha conquistato l'accesso in finale, accompagnata da fischi tra il pubblico e proteste in piazza a Malmo contro la decisione di includere lo Stato nel contest musicale nonostante il proseguimento della campagna militare a Gaza. Israele è stato ammesso all'Eurovision dopo aver accettato di modificare il testo del brano October Rain - una ballata che conteneva riferimenti agli attacchi di Hamas del 7 ottobre e che la European Broadcasting Union (Ebu) ha ritenuto in violazione della neutralità politica della competizione - diventato poi Hurricane. "Non solo stai gareggiando all'Eurovision in modo orgoglioso e impressionante, ma stai gareggiando con successo di fronte a una brutta ondata di antisemitismo: e stai resistendo questo rappresentando lo Stato di Israele con enorme onore", i complimenti del premier Benyamin Netanyahu all'artista, mentre i media israeliani hanno segnalato anche quel 39% di preferenze arrivate proprio dall'Italia. Stando alle ultime previsioni dei bookmaker, nella griglia dei favoriti, subito alle spalle della Croazia, con Rim Tim Tagi Dim proposta da Baby Lasagna, c'è proprio Eden Golan con Hurricane.

Ambasciatore d'Italia in Svezia a Malmo per Angelina Mango

L'ambasciatore d'Italia a Stoccolma Michele Pala è a Malmo per la finale dell'Eurovision Song Contest. In giornata ha anche incontrato brevemente Angelina Mango per un saluto: "Le ho augurato il meglio per stasera", ha dichiarato l'ambasciatore all'ANSA prima di sedersi nella Malmo Arena per assistere alla finale.

