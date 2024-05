Eurovision, stasera sul palco Angelina Mango

Ancora poche ore, poi questa sera sul palco di Eurovision debutta Angelina Mango, rappresentante per l'Italia, che presenta per la prima volta al pubblico europeo la canzone "La noia", fresca vincitrice del Festival di Sanremo e candidata a una gara di testa. Il pubblico italiano potrà esprimere il suo voto nella semifinale e nella finale, ma non sarà possibile votare per l'Italia, né per Francia e Spagna, che sono qualificati di diritto come i rappresentanti italiani. Solo dieci paesi per ogni semifinale saranno ammessi alla finalissima di sabato 11 maggio, in onda alle 21.00 su Rai 1.

Intanto il 31 maggio esce anche "poke' melodrama" (LaTarma Records, distribuito da ADA / Warner Music), il primo album di inediti della giovane artista. Angelina ha raggiunto il maggior numero di stream su Spotify tra le canzoni in gara in questa nuova edizione di Eurovision.

ll tour "Angelina Mango nei club 2024" che si terra' in autunno sara' preceduto da alcuni appuntamenti nei principali festival estivi in Italia e in Europa: la cantautrice si esibira' infatti al Sea Star Festival di Umag (Croazia - 25 maggio), al Nameless Festival di Como (14 giugno), all'Isle of Wight Festival dell'Isola di Wight (UK - 22 giugno), al Castle On Air di Bellinzona (Svizzera - 27 giugno), al Gozo Festival di Santiago De Compostela (Spagna - 6 luglio), all'Ama Festival di Vicenza (13 luglio), all'Alguer Festival di Alghero (17 luglio) e al Piccolo Festival di Bagheria (Palermo - 2 agosto). A ottobre comincera' "Angelina Mango nei club 2024", il tour che ha collezionato diversi sold out tra cui le date doppie di Roma (11 e 12 ottobre), Milano (17 aprile e 26 ottobre), Napoli (14 e 15 ottobre), oltre ai live di Nonantola (MO, 19 ottobre) e Venaria Reale (TO, 24 ottobre). Angelina e' attesa anche a Molfetta (BA, 16 ottobre), Firenze (21 ottobre), Padova (22 ottobre) e per la terza data a Milano (27 ottobre).

