Ecco le 10 notizie più lette nel 2004 su ANSA.it nel 2024

L’alluvione a Valencia, con quelle immagini della città invasa dall'acqua e le strade trasformate in fiumi che difficilmente scorderemo, l’attentato a Donald Trump durante la violenta campagna elettorale americana, l’attacco dell’Iran a Israele, la morte del presidente di Fincantieri Claudio Graziano, che si è tolto la vita nella sua casa romana dove aveva vissuto con la moglie scomparsa alcuni mesi prima. Ma anche la sorprendente e commovente storia di riconoscenza dell’ingegnere congolese Bufole Mugisho che ha deciso di chiamare il suo quarto figlio come il primario dell’equipe di medici italiani che gli aveva salvato la vita: sono solo alcuni dei fatti dell’anno che sta per concludersi e che hanno interessato maggiormente i lettori di ANSA.it

Ecco la classifica delle notizie più lette nel 2024

1

29 OTTOBRE

Inizia ad abbattersi l’alluvione su diverse aree della Spagna, particolarmente colpita Valencia, decine di morti. In particolare, è stata cliccata la notizia del parcheggio del centro commerciale Bonaire ad Aldaia, alle porte della città dove si temeva inizialmente un'ecatombe. La paura è che fosse rimasto intrappolato un numero elevato di persone durante l'alluvione. Si rivelò un allarme infondato. (VAI AL LINK)

2

13 LUGLIO (18:11 ore locali).

Il candidato dei repubblicani ed ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, rimane ferito ad un orecchio mentre tiene un comizio elettorale a Butler, in Pennsylvania Protetto da uomini del Secret Service, viene scortato e condotto all’ospedale in condizioni non critiche. Iconica la foto del suo pugno alzato, il rivolo di sangue sul volto, la bandiera degli Stati Uniti dietro di lui. (VAI AL LINK)

3

30 AGOSTO

I nostri lettori sono stati molto colpiti dalla confessione choc di Moussa Sangare, assassino di Sharon Verzeni. La storia dell'omicida, così come è stata raccontata dal trentenne in carcere. Un omicidio feroce e insensato senza alcuna ragione, Nessun movente, nessun perché. (VAI AL LINK)

4

12 MARZO

È la storia straordinaria a lieto fine di Bufole Mugisho operato per un tumore al cervello. Il quarto figlio lo ha voluto chiamare Mauro come il neurochirurgo Dobran che lo operò, ma anche Tarcisio come l’imprenditore nella cui azienda stava facendo un corso. L’autunno scorso era arrivato in Italia per seguire un progetto sulla trasformazione agroalimentare ideato dall’allora ambasciatore italiano in Congo, Luca Attanasio, assassinato nel febbraio del 2021 durante un agguato (VAI AL LINK)

5

13 APRILE

L’Iran lancia un attacco a Israele come ritorsione al bombardamento del consolato iraniano a Damasco. Il sistema di difesa israeliano Iron Dome respinge la minaccia (VAI AL LINK)

6

1 AGOSTO

Alle Olimpiadi di Parigi 2024 Angela Carini sceglie di non affrontare il match contro la pugile "iper-androgina" algerina Imane Khelif. La 25enne napoletana si è inginocchiata sul ring e ha pianto. La conclusione dell'incontro ha sollevato polemiche, polarizzando il mondo politico (VAI AL LINK)

7

11 LUGLIO

Finisce la caccia all'uomo cominciata il primo di luglio. Giacomo Bozzoli, latitante dopo la condanna definitiva all'ergastolo per l'omicidio dello zio, non era fuggito all'estero come si pensava, ma era a casa. I carabinieri lo hanno trovato nel cassettone del letto matrimoniale nella sua villa di Soiano del Garda, nel Bresciano (VAI AL LINK)

8

19 AGOSTO

Ha destato attenzione anche il mistero per i dati sui ricoveri e decessi per Covid-19 tra le persone oltre i 90 anni. Nonostante più dell’80% dei decessi riguardi questa fascia d’età, nelle terapie intensive quasi non si registrano pazienti ultranovantenni. Questo contrasto è stato evidenziato dal virologo Francesco Broccolo dell’Università del Salento, basandosi sui dati del monitoraggio settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute (VAI AL LINK)

9

11 FEBBRAIO

Immancabile Sanremo. Al termine del Festival conclusosi il 10 febbraio, tutti a leggersi la classifica dei trenta concorrenti (VAI AL LINK)

10

Ha colpito la triste vicenda del presidente di Fincantieri, il generale Claudio Graziano, trovato morto nella sua casa romana. Avrebbe lasciato un biglietto di addio prima di togliersi la vita in cui avrebbe fatto riferimento ad una mancanza di senso della sua vita dopo la scomparsa della moglie (VAI AL LINK)

