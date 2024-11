Riunione tecnica di maggioranza sugli emendamenti alla manovra

Si tiene in mattinata alla Camera - secondo quanto viene riferito - una riunione con il governo ed esponenti della maggioranza della Commissione Bilancio sugli emendamenti alla manovra. Uno dei tanti incontri tecnici - viene spiegato - di scrematura degli emendamenti presentati dalla legge di bilancio. E' previsto, tra l'altro, per lunedì 18 il termine per i gruppi per indicare le proprie segnalazioni.





Schlein: 'Per noi 5 priorità, dalla sanità ai diritti'

"La nostra proposta su questa Manovra si ispira a un'idea diversa sul futuro del paese, che si basa su 5 priorità: sanità pubblica, istruzione e ricerca, lavoro e salari, politiche industriali e i diritti sociali e civili insieme". Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein, in conferenza stampa alla Camera sulla Manovra.

"Una manovra che è di fatto recessiva, il dato di crescita è trainato dagli investimenti sul Pnrr, con la maggior parte della spesa spostata al 2026. E' una manovra di austerità, di tagli, senza investimenti", ha detto la segretaria Pd.



"Dice Meloni che non hanno gettato soldi dalla finestra. Hanno gettato 800 milioni per deportare persone in Albania, mentre la legge dice che avrebbero dovuto portarle indietro", ha aggiunto Schlein.

Meloni: 'E' ispirata al buonsenso e al pragmatismo'

La manovra è "ispirata al buon senso e al pragmatismo, che concentra le risorse a disposizione per sostenere le imprese che assumono e creano posti di lavoro, e per rafforzare il potere di acquisto delle famiglie". Lo afferma la premier Giorgia Meloni, in un videomessaggio all'assemblea generale di Confini 2024.

