Manovra, proseguono le audizioni. Inps: 'Effetti positivi sulla tenuta delle pensioni'

Questo il programma delle audizioni nelle Commissioni Bilancio di Camera e Senato nella Sala del Mappamondo di Montecitorio.

Ore 8.30: presidente dell’INPS, Gabriele Fava

Ore 9: rappresentanti di ANCI, UPI, Conferenza delle regioni e delle province autonome

Ore 10: rappresentanti del CNEL

Ore 10.30: rappresentanti dell’ISTAT

Ore 11: rappresentanti della Corte dei conti

Ore 11.45: rappresentanti della Banca d’Italia

Ore 12.30: presidente dell’Ufficio parlamentare di bilancio, Lilia Cavallari

Sulle pensioni il ddl bilancio "prevede interventi che potrebbero determinare effetti positivi in termini macroeconomici, con risvolti anche favorevoli sulla tenuta del sistema previdenziale". Lo ha detto il presidente dell'Inps Gabriele Fava in audizione sulla manovra di fronte alle commissioni riunite Bilancio.

Secondo il presidente dell'Inps, il ddl "segna una soluzione di continuità rispetto agli interventi transitori di contemperamento delle tensioni inflazionistiche degli anni 2022-2023, peraltro con la ulteriore previsione di misure temporanee a sostegno delle categorie di pensionati che versano in condizione di maggiore fragilità". Sotto questo profilo, "assume rilevanza - prosegue Fava - il ritorno al regime di perequazione ordinario delle pensioni rispetto all'inflazione, il quale non può essere eccessivamente disatteso se non per far fronte a situazioni connotate da temporaneità come accaduto soprattutto negli anni del Covid. Il recupero pieno dell'inflazione, che "si stima attestarsi allo 0,8% per l'anno 2024, permette di superare il raffreddamento attuato per il biennio 2023-2024 per i redditi pensionistici più elevati. Mentre per il biennio 2025-2026 la proroga degli interventi a favore dei pensionati con reddito pensionistico inferiore al trattamento minimo Inps (articolo 25) permette di rientrare gradualmente dal sostegno per i pensionati in maggiore difficoltà. C'è da tener presente in ogni caso che il livello di inflazione registrato, se da un lato mette meno sotto pressione le finanze pubbliche, fa registrare incrementi delle prestazioni contenuti". Secondo Fava con le misure di trattenimento in servizio (articolo 23) e flessibilità in uscita (articolo 24) "il Ddl predispone un impianto allo stato coerente, attraverso interventi che riguardano tanto la permanenza nel mercato del lavoro quanto una maggiore gradualità nel passaggio alla pensione".



Quota 103, introdotta nel 2024 per il pensionamento anticipato, risulta poco utilizzata "in ragione della scarsa convenienza del calcolo contributivo del regime delle decorrenze previste e del limite all'importo della pensione fino all'età di accesso alla pensione di vecchiaia: ad oggi risultano circa 1.600 domande", ha sottolineato il presidente dell'Inps. "Il sistema contributivo sta andando progressivamente a regime e i potenziali lavoratori interessati al canale di uscita hanno una rilevante quota di pensione calcolata con il sistema contributivo; quindi, anticipare il pensionamento non risulta conveniente per l'effetto dei coefficienti di trasformazione in rendita del montante", ha spiegato.

