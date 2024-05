Il Papa ai bambini, "Gesù perdona sempre, perdona tutto". Benigni show a San Pietro

Papa Francesco ha presieduto in Piazza San Pietro la messa per la prima Giornata Mondiale dei Bambini, festeggiata ieri dal pontefice insieme a migliaia di bambini provenienti da più di 100 paesi allo stadio Olimpico di Roma, chiedendo ai presenti di "pregare Gesù per il mondo intero e soprattutto per la pace" e invitando poi i piccoli a "pregare per i nostri peccati e per i peccati del mondo".

Presenti alla celebrazione la premier Giorgia Meloni e il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e fra le persone che hanno presentato i doni nel momento liturgico dell'offertorio, c'era anche l'attore Lino Banfi.

Dopo il Vangelo, il Papa ha scelto, per la sua omelia, di non fare un discorso ma di instaurare un dialogo con i bambini a Piazza San Pietro, invitandoli a rispondere alle domande e a ripetere i concetti.

"Non dimenticate questo: Gesù perdona tutto e perdona sempre - ha detto Papa Francesco - e noi dobbiamo avere l'umiltà di chiedere perdono". Poi ha aggiunto: "Noi siamo felici perché crediamo, la fede ci fa felici e crediamo in Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo" nel giorno in cui la Chiesa celebra la Trinità, un concetto che "non è facile", soprattutto quando si deve spiegare lo Spirito Santo.

Sempre rivolto ai bambini, il pontefice ha concluso: "Pregate per noi, pregate per i genitori, pregate per i nonni, pregate per i bambini ammalati" e "soprattutto pregate per la pace perché non ci siano le guerre".

Dopo l'omelia, anche l'Angelus è stato dedicato da Papa Francesco ai bambini. Nessun appello dunque, dopo la preghiera mariana, ma una richiesta ai più piccoli: "Salutate i vostri genitori, i vostri amici ma soprattutto", ha chiesto il Papa, "salutate i nonni". "Avete visto quando hanno portato il Pane e il Vino c'era un nonno", ha aggiunto alludendo alla presenza di Lino Banfi al momento dell'Offertorio. "Un applauso ai nonni", ha concluso il Papa.





Benigni show: 'Andiamo insieme alle elezioni con il campo largo'

"Quasi quasi per le prossime elezioni mi presento io, insieme a lei, facciamo insieme il campo largo. Mettiamo sulla scheda il nome Jorge Mario Bergoglio, detto Francesco: vinciamo subito".

È Benigni show in piazza San Pietro: nel suo monologo il premio Oscar si rivolge direttamente al Papa, dopo averlo baciato, e ai bambini protagonisti di questa prima Giornata mondiale.

"Prendete il volo, prendete in mano la vostra vita e fatene un capolavoro, costruite un mondo migliore, noi non ci siamo riusciti. Rendete il mondo più bello: il mondo ne ha bisogno, e voi lo potete fare", ha detto l'attore nel suo monologo. "Cercate di fare le cose belle, rendete gli altri felici, e per farlo bisogna essere felici. Siate felici, diventate l'adulto che avreste voluto accanto quando eravate bambini".

"Pieno di gioia come un cocomero". Benigni dice di trovarsi a suo agio in Vaticano, "lo Stato più piccolo del mondo dove c'è l'ultimo più grande del mondo, incredibile", e spiega che da piccolo, quando gli chiedevano cosa volesse fare da grande, rispondeva "serio serio: il papa. E tutti a sbellicarsi dalle risate. Allora decisi di fare il comico, se si fossero inginocchiati avrei fatto il papa".

"I bambini - sottolinea il premio Oscar - sono il nostro futuro, la gioia di domani, una cosa meravigliosa. Magari in mezzo a voi c'è il nuovo Michelangelo, il nuovo Galileo, la nuova Rita Levi Montalcini. O magari c'è il nuovo papa, non si sa mai. Questa è la città del Signore, il regno di Dio, tutto è possibile, anche che uno di voi diventi papa, magari il primo africano o asiatico della storia, o di Testaccio, e una donna, il primo papa donna della storia, pensate che roba".

"Insieme a voi - dice ancora Benigni - siamo tornati tutti bambini, e il più piccolo è Papa Francesco, che ha tre anni e tanti giorni, è un bambino, è puro, ha la purezza, se venite a mezzanotte ha un'aura luminosa intorno perché è puro, come Campanellino di Peter Pan, ha la polvere di Papa".

"Ognuno di voi è un eroe, protagonista di una storia che non si ripeterà mai più: siete gli eroi della vostra vita, fate le cose difficili, più difficili sono e meglio è,. E se sbagliate non vi preoccupate, riprovate, gli errori sono necessari, utili e qualche volta anche belli", dice l'attore nel suo monologo. "Divertitevi - aggiunge - e qualsiasi cosa facciate, amatela, non accontentatevi di fare un buon lavoro, fatelo al meglio, amate ciò che fate". E ancora: "Vi dicono di andare avanti sicuri? Io dico l'opposto: dovete essere insicuri, più siete incerti, indecisi, scettici, dubbiosi e meglio è, l'incertezza è più bella. Chiedete aiuto e non abbiate paura, come diceva Papa Wojtyla, perché siamo tutti insieme".

"Un saluto affettuoso a tutti i bambini, ai malati, alle mamme, ai babbi, ai nonni, agli accompagnatori, ai cardinali, alle persone importanti, al sindaco di Roma, al signor presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ho salutato quelli importanti... non manca nessuno... C'è qualcun altro da salutare?", così ha scherzato Benigni in apertura del suo monologo. E poi, rivolgendosi al Papa: "Santità! Ma lei è qui, a portata di mano e di cuore, vorrei stringerla, baciarla, non so come dimostrarle affetto, amore, potrei ballare un tango qua davanti. Ma prima di entrare due guardie svizzere mi hanno detto: lei può fare qualsiasi cosa qui, solo una cosa non può fare, toccare il Papa. Ma da quando me l'hanno detto ho voglia di fare solo quello", aggiunge sorridendo.

"Un bacio però glielo posso dare, a che servono i baci se non si danno? È un bacio che arriva da tutti loro, che ne vale centomila", aggiunge prima di avvicinarsi a Francesco e di baciarlo.

A San Pietro in 50mila, breve incontro del Papa con Meloni

I fedeli presenti a Piazza San Pietro, dove il Papa ha celebrato la Messa e l'Angelus per la Giornata Mondiale dei Bambini, sono "oltre 50mila". Lo riferisce la sala stampa vaticana, precisando inoltre che il pontefice ha avuto un "breve" incontro con la premier Giorgia Meloni "prima della messa".

